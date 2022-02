Scintilla dal camino finisce su divano: scoppia incendio, la proprietaria era in chiesa

MESAGNE - Probabilmente una scintilla partita dal caminetto lasciato acceso è la causa di un incendio di un divano divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 febbraio, in via Ragusa a Mesagne. La proprietaria, una donna di 71 anni, si era recata in chiesa. Al suo arrivo ha trovato l'appartamento invaso dal fumo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia locale.