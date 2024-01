Scippano per strada una vecchietta di 83 anni: arrestati due 50enni

OSTUNI - Due cinquantenni ostunesi sono stati arrestati e condotti in carcere, poiché presunti responsabili di uno scippo avvenuto lo scorso dicembre ai danni di una vecchietta di 83 anni.

L'anziana donna camminava a piedi nel centro della Città Bianca. I due l'avrebbero seguita finché uno di loro sarebbe sceso per sottrarle la borsa, contenente denaro e documenti. Il suo complice, alla guida di un veicolo, era fermo più avanti ad aspettarlo per scappare via.

Dopo la denuncia della vittima, la polizia di Stato del commissariato di Ostuni ha individuato la coppia dei presunti responsabili. Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi, eseguita nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio.

