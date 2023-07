Scivola mentre si trova su un'imbarcazione: soccorso dai vigili del fuoco

BRINDISI - Questa mattina (domenica 23 luglio 2023) presso il presidio antincendio estivo dei vigili del fuoco di Brindisi, in località Punta Penne, è stato soccorso un ragazzo che, accidentalmente, scivolando su una imbarcazione privata, ha urtato il costato procurandosi delle probabili fratture, che gli hanno impedito qualsiasi movimento.

E' stato allertato subito il 118 unitamente alla capitaneria di porto e al personale nautico dei vigili del fuoco per lo svolgimento delle prime operazioni di soccorso. Il malcapitato è stato portato presso il lido dei vigili del fuoco con l'ausilio di un un gommoncino privato presente in zona. Qui è stato immobilizzato su una barella spinale e trasportato fino all'ambulanza del 118 dal personale in servizio presso la sede dello stabilimento balneare, unitamente al personale vigili del fuoco libero dal servizio.