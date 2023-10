Imprenditore scomparso: al via accertamenti su tablet, pc e cellulari dell'indagato

SAN PANCRAZIO - Al via le perizie su tablet, pc e cellulari sequestrati al 37enne di Sassuolo indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa del 54enne Salvatore Legari, imprenditore di San Pancrazio Salentino residente da tempo in Emilia Romagna, di cui non si hanno notizie dal 13 luglio 2023.

Da quanto riportato dai colleghi de“Il resto del carlino”, la Procura di Sassuolo ha nominato come consulente tecnico d’ufficio l’ingegnere Giuseppe Ferraro. Spetterà a lui il compito di analizzare il contenuto dei dispositivi elettronici e depositare una perizia entro un massimo di 60 giorni.

La difesa dell’indagato potrà nominare dei consulenti di parte. Va rimarcato, del resto, che l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a garanzia del 37enne, che potrà essere rappresentato da suoi periti durante lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili. L’uomo è accusato del reato di sequestro di persona.

Fra i due vi erano rapporti di lavoro. L’indagato sarebbe stato uno degli ultimi a vedere Legari il pomeriggio del 13 luglio. Il 54enne si trasferì nel Bolognese circa 20 anni fa. Padre di due figli di 21 e 19 anni, viveva con la sua attuale compagna a Modena. Da lì, la mattina del 13 luglio, si sarebbe spostato verso una villa nel Modenese, in cui aveva effettuato dei lavori. A partire dal tardo pomeriggio si persero le tracce di Legari. La compagna tentò più volte di contattarlo telefonicamente, senza ottenere risposta, ad eccezione di un messaggio preimpostato: “Sto arrivando”.

Il furgoncino con cui l’imprenditore uscì da casa è stato ritrovato il 26 luglio nei pressi di una diga a Sassuolo. Nei giorni scorsi è stata sottoposta a perquisizione l'abitazione dell’indagato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.