Scomparso da tre giorni fa ritorno alla comunità psichiatrica: ricerche interrotte

LATIANO - Si concludono le ricerche del 52enne di cui non si avevano notizie da mercoledì 29 maggio, poiché scomparso dalla Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica “Bartolo Longo" di Latiano. Questa mattina (1 giugno), intorno alle ore 8, l'uomo si è presentato autonomamente presso l'ingresso posteriore della struttura da cui si era allontanato facendo perdere le tracce.

Da quanto emerso secondo una prima ricostruzione, avrebbe vagato nelle campagne della zona transitando per vari casolari abbandonati.

Vista la scomparsa del 52enne, a seguito di una riunione della cabina di regia tenuta presso la Prefettura di Brindisi, si era deciso di intensificare con immediatezza le attività di ricerca con l’impiego di tutte le forze in campo del sistema di Protezione civile provinciale e anche di unità cinofile e della Croce Rossa. Hanno partecipato anche i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco, la polizia locale di Latiano e l'associazione Penelope.

Le attività sono state focalizzate in larga parte nell'area fra Latiano e il centro commerciale Ipercoop "Le Colonne".

Gli operatori, finora impegnati sul campo per le ricerche, hanno atteso l'ambulanza per effettuare i controlli sanitari di rito, anche se le condizioni dell'uomo sembrerebbero buone, poiché non presenta lesioni.

