Scomparso da due giorni, i genitori presentano denuncia: ricerche in mare

BRINDISI - Ricerche in mare a Brindisi per un ragazzo di cui da due giorni si sono perse le tracce. Nel seno di Ponente del porto interno, personale della Capitaneria di Porto, carabinieri, Polizia locale e Polizia di Stato stanno cercando un ragazzo di 27 anni di Brindisi. Richiesto anche l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Da quanto si apprende il giovane l'ultima volta è stato visto fra le banchine del cantiere navale Balsamo, in via Ciciriello, insieme ad un amico. Poi il nulla. I genitori hanno atteso il rientro a casa per 48 ore, oggi hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine ed è stato attivato il piano provinciale della Prefettura. Si cerca in mare e in terra. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona, le ricerche proseguiranno per tutta la notte. Nella mattinata di domani, domenica 5 febbraio, verrà messa in campo una particolare strumentazione che permette di scandagliare il fondale.

Seguono aggiornamenti