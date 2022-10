Scontri fra tifosi di Brindisi e Nocerina: feriti e auto danneggiate

BRINDISI - Violenti scontri fra i tifosi del Brindisi e della Nocerina si sono verificati oggi pomeriggio (domenica 16 ottobre) a Nocera Inferiore (Salerno), prima del fischio di inizio della partita fra il Brindisi e la squadra locale, valevole per la settima giornata del campionato di Serie D (girone H).

Da Brindisi erano partiti circa 90 supporter (numero massimo consentito per questa partita), a bordo di auto e minivan. Il contatto fra le due tifoserie sarebbe avvenuto all’altezza dell’incrocio fra via Trieste e via Porta Romana. I tafferugli, come riporta SalernoToday, sono quindi proseguiti fino a via Anfiteatro. Diverse auto sono state danneggiate con spranghe e bastoni. Alcuni tifosi hanno riportato delle ferite. I poliziotti hanno dovuto fronteggiare una situazione di estrema difficoltà. I sostenitori brindisini sono entrati nel settore loro dedicato dello stadio San Francesco, solo all’inizio del secondo tempo. Le forze dell’ordine indagano per le dentificare le persone coinvolte e chiarire la dinamica dei fatti.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente del Brindisi, Daniele Arigliano, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Restringere a 90 tifosi ospiti la trasferta per poi lasciare 300 tifosi fuori ad uccidersi di botte - scrive Arigliano - e’ assurdo. Complimenti a chi ha gestito il servizio d'ordine di questa partita".