Scontro tra auto e camion nel centro abitato: un giovane in ospedale, gravi danni ai veicoli

CELLINO SAN MARCO - Si è temuto il peggio nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, in via Torino a Cellino San Marco, dove una Ford Fiesta è finita contro un camion Fiat Iveco e lo stesso si è schiantato contro il muro di un'abitazione. I veicoli si sono danneggiati gravemente ma per fortuna le tre persone coinvolte non hanno riportato conseguenze preoccupanti. Alla guida dell'auto c'era un 19enne del posto che ha riportato solo qualche contusione alla spalla. E' stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Nell'Iveco c'erano due uomini rimasti illesi. Dei rilievi se ne è occupata una pattuglia della Polizia locale, la strada è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso e fino a quando i veicoli non sono stati rimossi.