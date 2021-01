Scontro tra auto e moto nel centro abitato: in due soccorsi dal 118

E' accaduto in via provinciale San Vito, intervento anche dei vigili urbani. Traffico rallentato nella strada

BRINDISI - Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave per un incidente avvenuto questa sera (venerdì 29 gennaio) in via provinciale San Vito a Brindisi. Sul posto gli agenti della polizia locale e il personale del 118. Si sono scontrate un'auto e una moto. Il conducente e il passeggero del motociclo sono stati soccorsi dal personale sanitario. Ai vigili urbani il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Si registra traffico rallentato a causa del sinistro.