Con lo scooter nel centro commerciale per fare una rapina ma la gioielleria era chiusa

BRINDISI - Entrano con lo scooter nella galleria del centro commerciale ma la gioielleria presa di mira era chiusa. Rapina fallita nella mattinata di oggi, giovedì 2 febbraio nel centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Esattamente come sei mesi fa, due individui hanno tentato di saccheggiare la gioielleria Stroili entrando nella galleria con un veicolo a due ruote.

Come già detto il negozio di preziosi al loro arrivo era chiuso, le saracinesche erano abbassate così come era chiuso al pubblico l'ingresso principale del centro commerciale. L'apertura era prevista per le 9. Nella galleria e nel supermercato c'erano solo i dipendenti.

Il colpo è stato tentato attorno alle 8.50. I due malfattori non hanno potuto fare altro che tornare indietro e fuggire. Nei pressi della gioielleria chiusa c'era anche un vigilante. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri che ha ascoltato la testimonianza di alcuni presenti e avviato le ricerche della coppia di rapinatori. Anche ad agosto scorso il colpo fallì.

Video del sopralluogo

Al vaglio dei carabinieri anche i fotogrammi delle telecamere di sicurezza. Da quanto ricostruito fino a questo momento i due indossavano caschi integrali, il passeggero impugnava un "piede di porco". Sono entrati forzando la porta di ingresso riservata al personale che si apre solo con il badge. E' scattato l'allarme. L'azione è durata pochissimi minuti. Il tempo di raggiungere il negozio di preziosi, accorgersi che era chiuso e tornare indietro.

