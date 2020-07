Uliveto trasformato in discarica abusiva: terreno sotto sequestro

CAROVIGNO - Rifiuti pericolosi e non pericolosi ammassati in un uliveto. Una grossa discarica abusiva è stata scoperta dalla Polizia Locale di Carovigno diretta dal comandante Stefania Urso in contrada Colacurto. Un’area di circa 425 metri quadri è stata sottoposta a sequestro preventivo, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi. Le indagini successive hanno consentito di accertare una vera e propria trasformazione di fatto dell’area in deposito e ricettacolo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta nel tempo.

