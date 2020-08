Esplode una bombola in casa: ustionata una donna

FASANO – Ha riportato ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo una donna di 74 anni investita dall’esplosione di una bombola a gas. L’episodio si è verificato intorno alle ore 19 di oggi (giovedì 13 agosto) in un’abitazione di campagna situata in contrada Sant’Elia, fra Fasano e lo Zoo Safari.

Stando a una prima dinamica dei fatti, la donna si trovava in una dependance adibita a cucina di una villetta. Dopo aver cucinato, avrebbe azionato la valola della bombola con l'intenro di chiuderla, ma in realtà, anziché chiuderla, l'ha ulteriormente aperta. Ignara della fuoriuscita di gas, la 74enne è uscita dalla stanza chiudendo la porta. Qualche minuto dopo è tornata in cucina e in un ambiente saturo di gas potrebbe aver acceso la luce, provocando l'esplosione.

La donna è sttata trovata riversa sul pavimento, in stato di semi incoscienza, dal figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. La malcapitata, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata presso il Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni soni gravi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la Polizia Locale di Fasano.

Seguono aggiornamenti