Incendio mentre cucina: paura per un'anziana, soccorsa dai vigili del fuoco

BRINDISI - Momenti paura per un'anziana donna nella mattinata di oggi, giovedì 11 febbraio, a Brindisi: mentre era ai fornelli la cucina ha preso fuoco. Forse a causa di una fiammata. La donna è riuscita a lasciare subito l'appartamento, sito al terzo piano di un condominio in via Emilio Gola al quartiere Sant'Elia. Immediata la segnalazione al 115. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che in pochi minuti ha domato l'incendio. Inviata anche un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. La donna è stata sottoposta ad alcuni controlli sul posto, non ha riportato ferite o intossicazioni. Per lei solo tanta paura. L'incendio ha annerito il vano cucina. Il fumo e le urla della malcapitata hanno attirato anche gli altri condomini che si sono precipitati all'esterno delle loro abitazioni.