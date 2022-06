Boato al rione Paradiso: una palma avvolta dalle fiamme

BRINDISI - Prima un boato. Poi le fiamme che avvolgevano la palma. Al rione Paradiso è stato udito distintamente uno scoppio forse provocato da alcuni petardi, intorno alle ore 20.30 di oggi (lunedì 20 giugno). Si tratta con ogni probabilità delle intemperanze di alcuni ragazzini che non avevano idea di come trascorrere la serata, senza turbare la quiete del vicinato. Non è infatti da escludere che l'inendio della palma sia stato provocato intenzionalmene dai protagonisti della scorribanda serale. Ma per fortuna la caserma dei vigili del fuoco, situata in via Nicola Brandi, dista poche centinata di metri dal luogo dello scoppio, in via della Torretta, nei pressi della zona Antiracket. Giunti rapidamente sul posto, i pompieri hanno spento il rogo.