Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina: avvertita anche in Puglia

BRINDISI - E' stato avvertito anche in molti comuni pugliesi, quelli del Brindisino compresi, il terremoto verificatosi poco dopo le 23 di oggi, venerdì 22 aprile aprile in Bosnia-Erzegovina. Secondo le prime informazioni raccolte l'epicentro sarebbe a 10 km di profondità a sud di Sarajevo tra Mostar e Dubrovnik. Come già accennato è stato avvertito indistintamente da diversi Comuni del Brindisino, specie da chi abita nei palazzi. Segnalazioni anche da altre regioni adriatiche.

Il terremoto è stato avvertito più forte in Erzegovina. Alcuni giornali della Bosnia-Erzegovina raccontano di gente in preda al panico precipitatasi in strada. Altri mostrano fotografie di crolli. A Mostar è crollato un camino e il traffico è stato bloccato, i vigili del fuoco sono scesi in strada. Molte zone della città sono senza elettricità.

Seguono aggiornamenti