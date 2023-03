Terremoto con epicentro in Molise avvertito anche in provincia di Brindisi

BRINDISI - E' stato avvertito anche in provincia di Brindisi, soprattutto ai piani alti, un terremoto che si è verificato intorno alle 23.55 di ieri (martedì 28 marzo) in Molise. Stando alle prime stime fornite dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma, di magnitudo fra 4.6, ha avuto il suo epicentro nel comune di Montagano, in provincia di Campobasso, a 23 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Puglia, Campania.

Articolo aggiornato alle ore 00.18