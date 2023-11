Scovata un'officina clandestina per veicoli rubati: polizia sulle tracce dei responsabili

BRINDISI - Si trattava di una vera e propria officina clandestina utilizzata per smontare i veicoli provenienti da furti, così come accertato dal rinvenimento e sequestro di numerosi attrezzi. La scoperta, eseguita da una volante della polizia di Stato, è avvenuta mercoledì 2 novembre in un casolare della zona Sud del capoluogo.

Al loro ingresso, gli agenti dell' Upgsp (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico), hanno rinvenuto due autovetture rubate pochi giorni fa a Brindisi: un’Alfa Romeo Stelvio, già parzialmente “cannibalizzata”, ed una Lancia Ypsilon ancora integra. Entrambi i mezzi erano occultati sotto teli mimetici e sono stati successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare gli autori dei furti, eventuali fiancheggiatori e coloro che avevano la disponibilità materiale del casolare.