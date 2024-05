Scu: udienza "Old Generation", tra "criticità" trascrizioni e testimonianze

BRINDISI - Due periti e tre testimoni esaminati dalle parti. Si è svolta oggi, venerdì 10 maggio 2024, un'altra udienza del processo che riguarda una presunta frangia della Sacra Corona del Brindisino, quella che sarebbe capeggiata da Francesco Campana. E che avrebbe come altro nome "pesante" quello di Giovanni Donatiello. E' cominciata poco dopo le 11:30, presso l'aula Metrangolo del tribunale di Brindisi. Il sodalizio si sarebbe dedicato, tra l'altro, alle estorsioni nei confronti degli imprenditori agricoli nel settore della produzione del grano, alla gestione "abusiva" di parcheggi nei pressi dell'ospedale Perrino e anche al sostentamento dei detenuti.

E' il "seguito" dell'inchiesta "Old Generation", indagine coordinata dalla pm della Direzione distrettuale antimafia di Lecce Giovanna Cannarile. Il 25 settembre 2020 fu eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di otto persone. Altre cinque, invece, furono sottoposte alla misura dell'obbligo di firma. L'operazione era stata condotta dalla squadra mobile di Brindisi. Nell'ottobre 2021 sei imputati sono stati condannati con rito abbreviato (che prevede, in caso di condanna, uno sconto pari a un terzo della pena).

Davanti al collegio giudicante (presidente: Valerio Fracassi; a latere: Adriano Zullo e Anna Guidone) hanno sfilato sul banco dei testimoni due consulenti: Antonio Caforio (per il pm) e Anna Greco (per la difesa di Donatiello). Argomento: le trascrizioni delle intercettazioni. Dopo una prima perizia, su sollecitazione della pm Cannarile, il precedente collegio giudicante aveva nominato Luca Contursi, per una seconda limitata ad alcuni passaggi.

L'esame condotto dagli avvocati Missere, Budano e Falcone ha fatto emergere qualche perplessità in ordine proprio alle trascrizioni. La dottoressa Greco ha spiegato di non condividere alcuni passaggi della seconda perizia: in particolare, dalla lettura delle trascrizioni le parole sembrano quelle proprie del dialetto leccese, mentre i dialoghi sono avvenuti tra personaggi brindisini.

Successivamente, sono stati ascoltati i testi delle difese: Igino Campana, Pasquale Briganti e Antonio Signorile. Sono testi di riferimento, in quanto le loro dichiarazioni sono stare riportate dai collaboratori di giustizia citati nelle indagini e ascoltati nelle udienze precedenti. Il primo ha parlato del nipote, Antonio Campana (collaboratore), rispondendo alle domande dell'avvocato Falcone ha spiegato di aver discusso con lui solo di "cose di famiglia". Ha aggiunto di non conoscere Giovanni Donatiello e che con Ronzino De Nitto il rapporto si fermava al "buongiorno e buonasera".

Il teste Pasquale Briganti ha risposto invece alle domande dell'avvocato Budano. Un collaboratore di giustizia ha spiegato di aver appreso proprio da Briganti dell'esistenza di una struttura interna alla Scu finalizzata a sostituire la vecchia guardia. "Mai detto". Uno statuto? "Mai sentito parlare". Una "sfoglia" sequestrata da un certo "Barabba"? "Non mi dice niente". Antonio Signorile, nel processo celebrato con rito abbreviato e inerente a questi fatti, ha riportato una condanna divenuta irrevocabile (sei anni e otto mesi). Ha spiegato di aver conosciuto Donatiello solo dopo gli arresti relativi al blitz "Old Generation". Anche lui smentisce le parole dei collaboratori, in particolare quelle di Roberto Leuci.

Insomma, tutti e tre i testi hanno negato quanto affermato dai collaboratori di giustizia, che hanno riportato informazioni apprese de relato. Il tribunale in seguito valuterà l'attendibilità dei collaboratori che, in merito ad alcune informazioni, sono stati smentiti dalla fonte delle stesse. La prossima udienza si terrà il 5 luglio 2024.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Cosimo Lodeserto, Marcello Falcone, Dario Budano, Raffaele Missere, Valerio Vianello Accorretti, Enrica Viti, Andrea Capone e Davide De Giuseppe.