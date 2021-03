"Spari in piazza Raffaello": carabinieri sul posto, si indaga

BRINDISI - Alcuni scoppi, seguiti dalle telefonate ai carabinieri. L'esplosione di colpi di arma da fuoco è stata segnalata nel pomeriggio di giovedì (11 marzo) in piazza Raffaello, al rione Sant'Elia. La vicenda si tinge di giallo perché i militari della compagnia di Brindisi, recatisi immediatamente sul posto, non hanno trovato né feriti (o comunque tracce di sangue) né bossoli. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17:45. Le forze dell'ordine hanno perlustrato con cura la zona, salendo anche sui terrazzi di due palazzine che affacciano in via Raffaello. A quanto pare non sono stati rinvenuti segni di proiettili. Con ogni probabilità verranno acquisite le immagini degli impianti di videosoreglianza. I controlli sono proseguiti fino a sera.