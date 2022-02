In giro con sostanze stupefacenti: segnalati cinque assuntori

Cinque persone sono state segnalate all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nel Comune di Ceglie Messapica.

Si tratta di: un 24enne di Carovigno, trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana, occultati negli slip; un 18enne di Mesagne che cercava di disfarsi di un involucro contenente 0,40 grammi di hashish, immediatamente recuperati dai militari; un 38enne di Ostuni, trovato in possesso di una siringa, pronta all’uso, contenente eroina; un 18enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,40 grammi di hashish; un 18enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 3 grammi di marijuana.

Complessivamente sono stati eseguiti 12 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 72 persone, controllati 38 mezzi, eseguite 9 perquisizioni, controllati 3 esercizi pubblici e 9 green pass.