Controlli contro lo spaccio di stupefacenti: quattro denunce e sei segnalazioni

SAN VITO DEI NORMANNI – Quattro denunce e sei segnalazioni per detenzione di droga. Questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato a Carovigno, dai reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni.

A seguito di perquisizioni personali, sono stati segnalati all’autorità amministrativa: un 24enne di Mesagne, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana; un 31enne di sorpreso con un grammo di eroina; una 23enne di Mesagne, in possesso di un grammo di hashish; un 18enne di Mesagne, in possesso di un grammo di marijuana.

A seguito di una perquisizione del veicolo su cui viaggiava, un 22enne di Ostuni è stato trovato in possesso di due grammi di hashish. Sottoposto a perquisizione sia personale che domiciliare, un 27enne di Mesagne è stato sorpreso con 12,5 di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 30 automezzi e identificate 64 persone, controllati 16 individui sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione ed eseguite 11 perquisizioni.