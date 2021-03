Segnale coperto da fogliame: annullato verbale per divieto di sosta

BRINDISI – Il Comune si è opposto al ricorso presentando una foto ricavata da Google Maps. Ma quel fotogramma risaliva al mese di novembre del 2018, mentre il fatto si è verificato quasi un anno dopo, il 13 giugno 2019. Il giudice di pace di Brindisi, Nicolletta Erroi, ha annullato un verbale contestato a un brindisino per un parcheggio in divieto di sosta, su uno stallo per diversamente abili, in via Imperatore Augusto, al rione Commenda, nei pressi della casa circondariale di Brindisi.

La foto esibita dagli avvocati del ricorrente, Marco Elia e Marco Masi, dell’ufficio legale dell’Adoc Uil Brindisi, ha infatti fugato ogni dubbio sul fatto che la segnaletica orizzontale fosse del tutto coperta dal fogliame di una pianta rampicante che avvolge il prospetto di una pizzeria ad angolo fra via Imperatore Costantino e via Imperatore Augusto.

Il giudice rileva dunque “l’assoluta non visibilità del segnale”, oltre “alla inesistenza di qualsivoglia segnaletica verticale, attestante il divieto di sosta per spazio riservato a disabili”. L’amministrazione comunale, come detto, ha difeso la legittimità del verbale, depositando una foto estratta da Google (in alto) antecedente alla data in cui è stata commessa la presunta infrazione. Ma già da tale fotogramma si capiva che il segnale non era completamente visibile. “Pertanto – scrive il giudice – non può dirsi provata la colpa del ricorrente”. Tutto ciò ha portato all’annullamento e alla dichiarazione di inefficacia del verbale impugnato. Il Comune di Brindisi è stato condannato alla rifusione in favore degli avocati della controparte delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ed oneri accessori come legge.