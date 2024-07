In sei davanti al gip: proseguono gli interrogatori dopo il blitz della polizia

MESAGNE - In sei sono comparsi oggi, giovedì 18 luglio 2024, davanti alla gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore. In due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Prosegue la "tornata" di interrogatori di garanzia a carico degli indagati nell'ambito dell'operazione "Piazza Pulita". Con il blitz dell'11 luglio scorso gli agenti del commissariato di Mesagne hanno condotto cinque persone in carcere e nove ai domiciliari. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Alfredo Manca. Gli agenti, guidati dal vice questore Giuseppe Massaro, hanno scoperchiato un presunto giro di cocaina e altre droghe, tutte destinate alla movida di Mesagne. Lunedì 15 luglio, cinque indagati, quelli ristretti in carcere, sono comparsi davanti alla giudice Nestore, che ha firmato anche la relativa ordinanza di misure cautelari.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Alessio Curto (24 anni, nato a Brindisi) e Antonio Romano (26 anni, nato a Mesagne), assistiti rispettivamente dagli avvocati Ladislao Massari e Gianfrancesco Castrignanò. Angelo Raffaele D'Ancona (37 anni, nato a Mesagne), assistito dall'avvocato Antonio Passaro, ha invece risposto alle domande della giudice. Stesso discorso per Orlando Dellegrottaglie (51 anni, nato a Mesagne), difeso dall'avvocato Davide Attilio De Giuseppe: lui ha respinto con forza gli addebiti. Ha risposto, inoltre, Christian De Nuzzo (25 anni, nato a Mesagne), assistito dall'avvocato Michele Arcangelo Iaia. È comparso davanti al gip, infine, Gianpiero Morleo (32 anni, nato a Brindisi).

Se lunedì sono stati ascoltati gli indagati ristretti in carcere, oggi è stato il turno di quelli ai domiciliari. Si proseguirà domani, con le ultime tre persone ai domiciliari e le altre tre per le quali era stata disposta la misura del divieto di dimora. Alcune difese stanno preparando istanza di Riesame. Le indagini non sono chiuse, sono ancora nella fase preliminare. Si tratta di persone indagate, i legali stanno ancora vagliando le contestazioni, per esercitare al meglio il diritto di difesa. L'inchiesta "Piazza Pulita" ha scoperchiato il lato oscuro della movida mesagnese, comune ovviamente ad altre situazioni. Le indagini hanno mostrato la ricerca di "sballo" a basso costo e, per usare le parole della gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore, "lo scenario che se ne ricava è sconfortante".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.