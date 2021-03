In sella a uno scooter rubato nel Leccese: denunciato per ricettazione

BRINDISI - Pizzicato in sella a un ciclomotore rubato nel Leccese, finisce nei guai. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, per ricettazione. In particolare, l'uomo, nel corso della notte, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty 50 di proprietà di una 48enne di Vernole (Lecce), che in data 1 marzo 2021, ne aveva denunciato il furto presso la Questura di Lecce. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria.