Fu sorpreso con sei dosi di cocaina: in abbreviato arriva l'assoluzione

BRINDISI – Era stato sorpreso con 1,68 grammi di cocaina, ma ha sempre sostenuto che fossero per uso esclusivamente personale. E’ stato assolto un brindisino di 39 anni che rispondeva del reato di traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, al termine di un procedimento celebrato con rito abbreviato. L'imputato è difeso dall’avvocato Mauro Durante.

Il 39enne, nel settembre 2020, fu trovato in possesso di sei dosi di droga confezionati a mo’ di cipolletta e custodite in parte nel pacchetto per le sigarette e in parte nel vano porta oggetti dell’auto di cui era al volante. Stando all’ipotesi accusatoria, la droga era destinata ad un utilizzo non personale, poiché i quasi due grammi netti di cocaina contenevano un percentuale in valore medio di principio attivo compresa fra il 58,28 e il 64,91 percento e sarebbero stati utili per confezionare sette dosi medie da assumere regolarmente. Per questo il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.

L’avvocato ha impostato la linea difensiva sulla base della sentenza della corte di Cassazione n. 12083 del 14 aprile 2020, che stabilisce il principio secondo il quale “il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - come riportato su dirittifondamentali.it - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione”.

Il gup ha quindi assolto il 39enne perché il fatto non sussiste. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni.

