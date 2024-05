Omicidio di Sonia Nacci: due condanne confermate e una annullata con rinvio

CEGLIE MESSAPICA – Diventa definitiva la sentenza nei confronti del 43enne Giovanni Vacca e della compagna, la 40enne Daniela Santoro. La corte di Cassazione ha confermato la condanna di entrambi a 16 anni e otto mesi di reclusione, per l’omicidio di Sonia Nacci, la 43enne di Ceglie Messapica deceduta il 22 dicembre 2020, a seguito delle lesioni riportate durante un pestaggio, il giorno precedente.

Nei confronti del 24enne Cristian Vacca, figlio di Giovanni, la Cassazione ha invece disposto l’annullamento con rinvio di fronte alla corte d’assise d’appello di Taranto, della sentenza di condanna a 10 anni di reclusione che gli era stata inflitta in secondo grado. I tre sono accusati di omicidio preterintenzionale. Padre e figlio sono difesi dagli avvocati Cosimo Deleonardis e Giuseppe Deleonardis. Daniela Santoro è difesa dall’avvocato Danilo Cito.

Da quanto appurato dagli inquirenti, Sonia Nacci, la sera del 21 dicembre 2020, si sarebbe recata in casa di due degli imputati per acquistare della droga. Ma la donna aveva accumulato debiti pregressi. Per questo motivo sarebbe stata picchiata, anche con una "mazzetta in ferro", e in maniera brutale. La 43enne tornò presso la propria abitazione, poco distante, ma le sue condizioni si aggravarono, rendendo necessario il ricovero. La sua vita si spense il giorno successivo, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Taranto.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. Di particolare rilievo è stata la testimonianza resa dal figlio della vittima, all’epoca dei fatti minorenne.

In primo grado, la corte d’assise di Brindisi aveva condannato Giovanni Vacca e Daniela Santoro a 23 anni e otto mesi di reclusione e Cristian Vacca a 14 anni di reclusione, per omicidio aggravato in concorso. In appello il reato è stato riqualificato in omicidio preterintenzionale, con conseguente rideterminazione delle pene. Si attendono ora le motivazioni della Cassazione. Al momento Cristian Vacca è recluso in carcere, mentre il padre Giovanni è ai domiciliari. Daniela Santoro, mai sottoposta a misura cautelare, è a piede libero, in attesa dell’ordine di esecuzione.

