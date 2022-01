Ministero revoca fondi da 11 milioni a società, ma Tar accoglie ricorso

LECCE – Il Ministero dello sviluppo economico aveva revocato un maxi finanziamento alla società che produce droni per uso militare. Ma con l’ordinanza di oggi il Tar di Lecce ha accolto la domanda cautelare proposta da un azienda nel settore aerospaziale con sede a Brindisi che, per mezzo dei propri legali, aveva impugnato due decreti di revoca dei finanziamento per oltre 11 milioni di euro.

L’ingente investimento era stato inizialmente revocato per via di un procedimento a carico della società condannata in primo grado, ma i cui imputati erano stati poi assolti in Appello. Rinunciare a quella somma avrebbe significato sospendere praticamente l’attività industriale. Il Tribunale amministrativo, dunque, ha accolto la domanda cautelare presentata dagli avvocati Leonardo Maruotti, Elvia Belmonte e Francesco G. Romano, sospendendo l’ipoteca legale dell’Agenzia delle entrate iscritta sulla totalità dei beni della società.