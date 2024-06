Bonus formazione anche per gli insegnanti precari: accolti due ricorsi della Flc Cgil

BRINDISI - A seguito delle sentenze pubblicate fra il 28 maggio e il 19 aprile 2024, la Flc Cgil Brindisi ha vinto i primi due ricorsi che aveva promosso di fronte al giudice del lavoro per l’attribuzione del bonus carta docenti agli insegnanti precari.

Una decina di colleghi insegnanti precari si sono visti riconoscere i 500 euro, previsti dal bonus per la formazione e l’aggiornamento, per ciascuna delle annualità nelle quali avevano svolto incarichi di docenza a tempo determinato.

“Si tratta di una grande vittoria - si legge in una nota della Cgil - che premia il nostro lavoro come sindacato e quello degli avvocati Marzia Bagnulo e Paolo Di Schiena”.

“Le sentenze, ancora una volta, hanno sancito un diritto importante anche per i docenti precari che sono così equiparati a quelli di ruolo per il bonus. Inoltre, hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite”: “La Flc Cgil Brindisi, con le sue attività ed iniziative, conferma la sua attenzione ad una idea di scuola che possa rappresentare linfa e speranza per le generazioni future, per garantire i diritti fondamentali ed imprescindibili di lavoratrici e lavoratori, in coerenza con quanto definito nella Carta Costituzionale”.

