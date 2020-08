Senza patente perché revocata sorpreso alla guida: denunciato

Fasano: servizio straordinario di controllo del territorio, denunciata una persona

I carabinieri della compagnia di Fasano hanno denunciato un 33enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente. In particolare, l’uomo, controllato nel centro abitato alla guida di un’auto, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché revocata.

Nel complesso, i carabinieri hanno controllato 53 veicoli, identificato 68 persone, di cui 16 di interesse operativo, effettuato 10 perquisizioni, elevato 9 contravvenzioni al codice della strada.

Francavilla Fontana: disperde l’autovettura affidatagli in custodia giudiziale, denunciato

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nell’ambito di specifico servizio di controllo di soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, disposto dal comando provinciale carabinieri di Brindisi hanno denunciato un 45enne del luogo, per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, i militari hanno accertato che l’uomo ha cagionato la dispersione di un’autovettura Audi A6, sottoposta a sequestro amministrativo in data 11 agosto 2015 e affidatagli in giudiziale custodia.