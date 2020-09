Senza patente, rifiuta di fare il test antidroga, denunciato

BRINDISI - Un 43enne del posto è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, perchè si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il fatto si è verificato ieri, mercoledì 2 settembre, durante un controllo in una via del centro abitato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 43enne era alla guida della sua autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo è stato, inoltre, sanzionato per guida senza patente poiché ritirata da altro organo di polizia. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e affidato a una ditta autorizzata.