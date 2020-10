Trovata morta nell'auto in cui viveva: dramma della solitudine al cimitero

BRINDISI – Una vecchia Renault Scenic era la sua casa. Ed è a bordo di quest’auto che è stato trovato il suo corpo privo di vita. Un dramma della solitudine si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 26 ottobre) in viale Arno, a poche decine di metri dall’ingresso del cimitero di Brindisi. Il cadavere di una senzatetto straniera di circa 50 anni è stato notato intorno alle ore 14:30 da un passante. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi.

Il corpo giaceva sul sedile lato guidatore. All’interno dell’abitacolo c’erano coperte, indumenti e tutto quello che occorreva alla donna per sopravvivere, fra stenti e privazioni. In attesa che il medico legale faccia chiarezza sulle cause del decesso, si presume che la morte sia stata provocata da un malore. Da quanto riferito da persone che lavorano all’interno del cimitero, la donna è stata vista in vita per l’ultima volta un paio di giorni fa.

Da circa tre mesi la sua auto era ferma lì, all’imbocco di viale Arno. La si vedeva spesso in giro nei pressi del camposanto. Frequentava la parrocchia. “Non le ho mai visto chiedere – riferisce un’abituale frequentatrice del cimitero – l’elemosina. Era discreta. Non ha mai dato fastidio a nessuno. Parlava con un accento francese”. Prima che si trasferisse in viale Arno, era stata vista in altre zona della città, sempre a bordo della sua Scenic. Da qualche tempo forse l’auto non era più funzionante. O forse la sventurata non aveva più il denaro per la benzina. Non si conoscono le vicissitudini che l’hanno portata a Brindisi, dal suo paese d’origine.

