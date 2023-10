Felpe, foulards e astucci per occhiali tarocchi: raffica di sequestri nel porto di Brindisi

BRINDISI - I Finanzieri del Gruppo di Brindisi in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno sequestrato diversi capi di abbigliamento e accessori presso il porto di Brindisi.

Nel corso dei quotidiani controlli, che continuano anche dopo l’intensificazione del periodo estivo, sono stati intercettati, all’interno di autoarticolati sbarcati da motonavi di linea provenienti dalla Grecia, diversi cartoni contenenti merce contraffatta e, nello specifico, 2.132 felpe, 2.120 foulards e 1.200 astucci porta occhiali, tutti di note griffe internazionali.

I prodotti abilmente contraffatti sono stati sottoposti a sequestro con denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili per aver introdotto nel territorio dello Stato merce contraffatta potenzialmente idonea a indurre in inganno il consumatore finale.

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti sono fonte di significative perdite per il gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.