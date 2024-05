Pistole, droga, munizioni e giubbotti antiproiettili: la polizia arresta due brindisini

BRINDISI - Sono stati sorpresi con sei pistole, artifizi pirotecnici, cocaina, hascisc e giubbotti antiproiettili. Un 50enne e un 41enne di Brindisi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a seguito di una perquisizione effettuata presso un’attività commerciale e le relative pertinenze, in una contrada del capoluogo. Entrambi rispondono di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni, materiale pirotecnico, cocaina e hashish.

L’attività è stata condotta dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi, con il supporto di due unità cinofile del locale Ufficio polizia di frontiera, La perquisizione, durata diverse ore e che ha interessato una notevole area ove erano presenti anche numerosi recinti per animali, ha permesso di rinvenire numeroso materiale illecito.

Nello specifico, grazie alle capacità operative dei poliziotti e all’impeccabile fiuto dei cani “Back” e “Africa”, è stato possibile rinvenire e sequestrare: 12 artifizi pirotecnici nascosti in una cuccia per cane; 6 pistole (2 revolver e 4 semiautomatiche) e circa 100 proiettili di diverso calibro occultati in un doppio fondo di una credenza della cucina; un giubbotto antiproiettile e 2 ricetrasmittenti nel salone principale dell’esercizio, mentre, nell’area esterna, coperta dalla fitta vegetazione, circa 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 1 bilancino di precisione.



In conseguenza dell’ingente materiale ritrovato, riconducibile al gestore dell’attività commerciale e ad un dipendente, i due arrestati sono stati condotti presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

