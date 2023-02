Giro di auto rubate in transito dal porto di Brindisi: due denunce

BRINDISI – Alla guida di auto rubate, erano pronti a imbarcarsi. Sono stati fermati un banchina due uomini sorpresi alla guida di altrettante auto con numero di telaio contraffatto, nel corso di mirati controlli effettuati dal personale dell’ufficio di Polizia di frontiera di Brindisi, sui veicoli in partenza ed in arrivo con navi traghetto in collegamento di linea con la Grecia e l’Albania.

Nel corso di quest’ultimi anni sono stati effettuati numerosi sequestro di mezzi rubati, grazie al grande bagaglio professionale acquisito dagli operatori nella loro ultraventennale esperienza frontaliera. In alcuni casi sono state intercettate anche autovetture di elevato valore commerciale e particolarmente richieste sul mercato italiano ed estero, tutte in ottime condizioni, nonché procedere anche al sequestro di motoveicoli e macchine operatrici.

Tornando ai sequestri più recenti, questi hanno riguardato una Jeep Renegade e un’Audi A8. Gli agenti non si sono fatti ingannare dalla documentazione falsa esibita dai conducenti dei veicoli e, nonostante l’alterazione dei numeri di telaio, sono riusciti comunque a risalire alla provenienza furtiva; il primo era stato rubato a Marano di Napoli e l’altro in Germania.

I due conducenti, H.Y.K, 47enne bulgaro e F.A. 32enne albanese, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brindisi, per il reato di ricettazione, mentre i veicoli saranno restituiti ai legittimi proprietari.

La costante attività di controllo ha evidenziato un considerevole flusso verso l’estero di autoveicoli rubati in Italia e in altri Paesi dell’Europa del Nord, nonché un cd. “traffico di ritorno” degli stessi mezzi, sempre di provenienza furtiva od oggetto di appropriazione indebita, che dopo essere stati regolarmente immatricolati in Paesi dell’Est Europa, vengono nuovamente riportati in Italia realizzando così una vera e propria attività di riciclaggio di autoveicoli, con l’immissione degli stessi sul mercato nazionale.

Infatti, in questi ultimi anni sono stati sequestrati complessivamente 97 veicoli, di cui 87 autovetture, 1 camper, 3 motoveicoli, 2 miniscavatore, 3 pala meccanica per movimentazione terra e 1 martello demolitore idraulico, del valore commerciale complessivo pari a oltre 1 milione e mezzo di euro, e sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brindisi, per il reato di ricettazione i conducenti dei mezzi e le stesse persone coinvolte nel traffico illecito, per un totale di 82 individui.