Pesce e frutti di mare serviti sulla falesia: scattano i sigilli per abusivismo

BRINDISI – Frutti di mare e altri piatti a base di pesce erano serviti con vista sul mare, sulla sommità della falesia. Sono numerose, però, le irregolarità riscontrate dalla Polizia Locale di Brindisi, a partire proprio dall’ubicazione in un’area sottoposta a vincolo.

Nella serata di mercoledì (19 giugno) è stato eseguito un sequestro cautelare amministrativo delle opere e delle attrezzature utilizzate per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso un terreno situato in località Giancola, sul litorale a nord di Brindisi. Il Nucleo di Polizia amministrativa della Polizia locale ha effettuato un sopralluogo congiuntamente ai militari della Sezione navale della Guardia di finanza e al personale dell’Asl Br.

L’area sotto sequestro è di circa mille metri quadri, in parte di proprietà privata con destinazione agricola e in parte rientrante nel demanio marittimo. Qui il titolare di una pescheria situata nella periferia di Brindisi aveva realizzato un punto ristoro con food truck (veicolo adibito alla preparazione di pasti e alimenti), capanne in legno e canne, tavolini, uno schermo per la diffusione di immagini e musica e una giostrina per i bambini.

L’attività, sponsorizzata dal gestore con video postati giornalmente sul suo profilo Facebook, è stata avviata lo scorso 1 giugno. Le violazioni contestate riguardano l'occupazione abusiva di suolo demaniale, la realizzazione di manufatti in area demaniale (articolo 633 del Codice penale), la somministrazione senza titolo (legge regionale 24 del 2015, cosiddetto Codice del commercio), la tracciabilità e la conservazione di alcuni cibi (regolamenti comunitari).Circa 45 chili di prodotto ittico sono stati sequestrati ai fini della distruzione e della confisca.

Ieri mattina il titolare ha comunicato ai suoi amici social la notizia del sequestro, ma non si è perso d’animo: “Tra qualche giorno - dichiara in un video - apriremo da un’altra parte, speriamo di farcela fra sabato e domenica”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui