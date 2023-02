Droga nel parco e fra i garage di Sant'Elia: un giovane in fuga, doppio sequestro

BRINDISI – Il fenomeno dello spaccio di stupefacenti fra le vie del rione Sant’Elia è nel mirino della polizia. Circa 150 grammi di droga, fra hascisc e marijuana, sono stati sequestrati dai poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi nell’ambito di due diversi servizi svolti negli ultimi giorni, su input del questore Annino Gargano.

Nel fine settimana, nei pressi di parco Buscicchio, in via Mantegna, una pattuglia ha notato un giovane che alla vista della Volante si è dileguato per i palazzi limitrofi. Gli agenti, dopo aver cercato il ragazzo, sono tornati presso il polmone verde, dove hanno recuperato un involucro contenente 47 grammi di marijuana. Si indaga per risalire all’identità dello spacciatore.

Nella tarda mattinata di ieri (lunedì 13 febbraio), una volante ha controllato i box auto di alcune palazzine, sempre al rione Sant’Elia, in cui era stato segnalato un insolito via vai di ragazzi. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, non c’era nessuno. Ma i poliziotti hanno perlustrato con cura l’area, fino a individuare una fessura di un muro di recinzione in cui era stato nascosto un panetto di hascisc del peso di circa 95 grammi

Il tutto è stato posto sotto sequestro.