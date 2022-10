Violazioni del "Codice del consumo": la finanza sequestra 40mila prodotti

Erano stati messi in vendita senza le informazioni minime richieste dal “Codice del consumo”. Ben 40mila prodotti sono stati sequestrati nei giorni scorsi in varie attività nel Brindisino, da parte della Guarda di finanza del comando provinciale di Brindisi. Si tratta di tra articoli di bigiotteria, per la casa, natalizi, accessori per cellulari, candele profumate. La mercanzia era priva del contenuto minimo delle informazioni che devono essere riportate sul prodotto o sulle confezioni e/o delle indicazioni in lingua italiana. Le irregolarità constatate sono state segnalate agli uffici competenti per l’eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative nei confronti di 6 soggetti ispezionati.

L’attività svolta negli ultimi giorni si inserisce nell’ambito di una serie di interventi nei più generali e quotidiani controlli economici del territorio che hanno portato, dal primo gennaio di quest’anno, a seguito di 51 interventi, a sequestrare, in via amministrativa, sempre per violazioni al Codice del Consumo, circa 65.000 articoli (tra accessori per abbigliamento, articoli di bigiotteria, articoli per la casa, componenti elettronici e candele profumate) con la segnalazione alla competente Autorità di 38 soggetti. Sono al vaglio ulteriori approfondimenti di natura fiscale.

“L’attività delle Fiamme Gialle brindisine - si legge in una nota - testimonia l’impegno del Corpo per assicurare la sicurezza e la salvaguardia dei consumatori. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di legge contribuisce a garantire la protezione dei cittadini e un mercato ove gli operatori economici possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza”.