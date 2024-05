Sequestrata e abusata in una casa disabitata: a processo un amico dell'ex marito

TORCHIAROLO – Avrebbe sequestrato l’ex moglie di un suo amico e avrebbe abusato sessualmente di lei, dopo averla attirata, con l’inganno, in un’abitazione. Un 43enne di Torchiarolo è il presunto responsabile di un episodio estremamente grave avvenuto lo scorso febbraio. Arrestato a seguito di denuncia sporta dalla vittima, l’uomo andrà a processo il prossimo luglio. L’imputato è accusato di lesioni personali pluriaggravate, sequestro di persona pluriaggravato e violenza sessuale.

Il 43enne, già noto alle forze dell'ordine, secondo la pubblica accusa avrebbe condotto la giovane donna in una casa disabitata, presso una marina del litorale sud del Brindisino. L’uomo, approfittando della condizione di disagio psicologico della vittima, l'avrebbe attirata nell’immobile abbandonato, adducendo come scusa un appuntamento finalizzato al riavvicinamento all’ex marito, e al quale la ragazza era rimasta affettivamente legata.

In realtà, stando all’ipotesi accusatoria, non sarebbe stato altro che un piano concepito per abusare sessualmente della donna, rimasta sotto sequestro per l'intero pomeriggio e per l'intera notte seguente, fino alla successiva mattinata, quando sarebbe riuscita a liberarsi grazie all'intervento di un amico.

La persona offesa, assistita dall'avvocato Gianfranco Palermo, del Foro di Lecce, ha subito sporto querela presso la stazione dei carabinieri. Le indagini, coordinate dal pm della procura di Brindisi, Livia Orlando, sono sfociate, lo scorso febbraio, nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 43enne. Successivamente il magistrato ha formulato richiesta di giudizio immediato. Tale istanza è stata accolta dal giudice. L’udienza di comparizione davanti al tribunale collegiale di Brindisi è prevista per il prossimo 12 luglio.

