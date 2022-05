Serie D, Fasano-Nardò: scontri fra tifosi a fine partita, intervengono le forze dell'ordine

FASANO - Scontri fra tifosi nel pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio, nello stadio di Fasano al termine della partita di calcio tra la formazione di casa ed il Nardò (Lecce) valevole per la 37esima giornata del campionato di serie D girone H e conclusasi con la vittoria della squadra casalina (3-2). Gli animi si sono scaldati pochi secondi dopo il triplice fischio dell’arbitro direttamente sul rettangolo di gioco, con alcuni tifosi di casa che hanno raggiunto il settore ospiti, occupato da almeno 200 tifosi salentini.

Dal semplice sfottò la situazione è degenerata in pochi istanti con il lancio di cartelloni pubblicitari ed il tentativo da parte di alcuni di scavalcare le recinzioni. Solo con l’intervento delle forze dell’ordine e degli steward è stato possibile allontanare e dividere i tifosi e riportare la situazione alla normalità. Gli investigatori stanno cercando di acquisire ogni elemento utile per identificare gli autori della rissa: non si escludono già dalle prossime ore provvedimenti dell’autorità giudiziaria.