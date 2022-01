Servizio straordinario di controllo: quattro persone segnalate per spaccio

SAN VITO DEI NORMANNI - A San Vito Dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della locale compagnia hanno segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: un 19enne di San Michele Salentino, trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana e 0,30 grammi di hashish; un 19enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 3,7 grammi di hashish, occultati nella tasca dei pantaloni; un 19enne di Latiano, trovato in possesso di una sigaretta contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana, occultata nella tasca dei pantaloni; una 18enne di Mesagne, trovata in possesso di una sigaretta contenente 0,5 grammi di hashish, rinvenuta occultata all’interno di una scatola di un telefonino.

Complessivamente sono stati eseguiti 10 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 34 persone, controllati 23 mezzi, eseguite 7 perquisizioni, controllati 3 esercizi pubblici e 42 green pass.