Controllo straordinario del territorio: denunce e segnalazioni per droga

CEGLIE MESSAPICA - Tre denunce e sette segnalazioni di assuntori di sostanze stupefacenti. E' questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio operatonnel comune di Ceglie Messapica dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Complessivamente sono stati eseguiti 5 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 46 persone, controllati 26 automezzi, eseguite 12 perquisizioni, controllati 2 esercizi pubblici ced elevate 9 contravvenzioni al Codice della strada.

Le denunce

I denunciati sono: un 21enne di Mesagne, trovato in possesso, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, di 7 grammi di hashish, occultati nella tasca del giubbotto, sottoposti a sequestro. Un 46enne di Ceglie Messapica, sorpreso in stato di alterazione psicofisica alla guida di un’autovettura; sottoposto agli accertamenti mediante l’etilometro in dotazione, è risultato con un tasso superiore al limite consentito; la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

Un 24enne di Taranto, trovato in possesso di una mazza da baseball in acciaio della lunghezza di 71 cm, occultata all’interno del portabagagli della propria autovettura; l’arma bianca è stata posta sotto sequestro.

I segnalati all’Autorità Amministrativa, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: un 21enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana, occultati nella tasca dei pantaloni; un 37enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana, occultati all’interno di un grinder; un 20enne di Latiano, trovato in possesso di 0,2 grammi di marijuana, occultati nella tasca del giubbotto; un 51enne di Latiano, trovato in possesso di 1 grammo di eroina, occultato nel porta monete; una 33enne di Ceglie Messapica, trovata in possesso di 1 grammo di marijuana, occultata all’interno della tasca del giubbotto; un 36enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, occultato nella tasca dei pantaloni; un 37enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,20 grammi di hashish, occultati nel portamonete.