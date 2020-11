Servizio straordinario di controllo del territorio: una denuncia

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto nei comuni di Mesagne e Ceglie Messapica hanno denunciato una persone e ne hanno segnalato cinque per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti:

Un 30enne di San Vito è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere: l’uomo, in seguito a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 7 cm.

Complessivamente sono stati eseguiti 7 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 49 persone e controllati 35 automezzi; eseguite 9 perquisizioni; 2 gli esercizi commerciali controllati.