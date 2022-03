Servizio straordinario di controllo del territorio: giovani trovati con spinelli, segnalati

SAN VITO DEI NORMANNI - Servizio straordinario di controllo del territorio a San Vito dei Normanni: tre giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Si tratta di tre 18enni di Mesagne, due trovati in possesso di uno spinello confezionati con marijuana ed una ragazza è stata sorpresa con 1,5 grammi di marijuana. Durante il servizio sono state identificate 61 persone, controllati 29 mezzi, eseguite 6 perquisizioni e controllati 2 esercizi pubblici.