Petrolchimico, la torcia si riaccende: impressionante bagliore illumina la notte

BRINDISI - Un impressionante bagliore illumina l'orizzonte. La torcia del petrolchimico, la solita di Punta di Torre Cavallo, si è accesa poco prima di mezzanotte. L'alta sfiammata è visibile nel raggio di decine di chilometri, fino alle marine a sud del capoluogo. Un lettore residente lungo la fascia costiera riferisce di numerose persone uscite da casa, svegliate da "forti tremolii e rumori cupi". "Sembra un terremoto", riferisce il cittadino.

Non si sa al momento cosa abbia provocato la sfiammata. Va ricordato che solitamente la torcia di Eni Versalis si attiva come meccanismo di sicurezza in occasione dei blocchi dell'impianto di cracking. Fra i mesi di giugno e luglio lo stabilimento ha osservato una fermata generale durante la quale sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria. Per alcune settimane, in concomitanza con i lavori, la torcia si è attivata a intermittenza, ma nulla di paragonabile all'episodio odierno.