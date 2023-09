Si riaccende la torcia del petrolchimico: impressionante bagliore all'orizzonte

BRINDISI - Un improvviso bagliore ha illuminato l'orizzonte intorno alle ore 23,10. Lo sguardo verso la zona industriale non ha lasciato spazio a dubbi: la torcia di Versalis si era appena accesa. Per più di cinque minuti la fiammata ha raggiunto un'altezza impressionante, accompagnata da un rumore di sottofondo sentito sentito nel raggio di chilometri. Il fenomeno è stato ben visibile anche dalle marine a sud della provincia di Brindisi.

La sfiammata progressivamente ha perso di intensità. Intorno alle ore 23.20, la torcia si è spenta. I motivi dell'accensione non sono ancora conosciuti. E' noto che la torcia entri in funzione come meccanismo di sicurezza in caso di blocco del cracking del petrolchimico. Da protocollo, l'Arpa e le autorità competenti devono essere avvertite dallo stabilimento ogni qualvolta si verificano questi episodi.