Criminalità scatenata nella notte: furti in negozi di ottica e incendio di un'auto

BRINDISI - Nottata movimentata quella tra ieri e oggi, martedì 13 febbraio per polizia e carabinieri: una banda di malviventi ha rubato occhiali da due negozi di ottica, uno sito a Mesagne e l'altro in via Appia a Brindisi e stando a una prima ricostruzione dei fatti ha incendiato l'auto utilizzata, una Fiat 500 L. Ma questo aspetto è tutto da verificare. L'auto sarebbe rubata. Certo è che i vigili del fuoco poco dopo l'una hanno ricevuto una richiesta di intervento per "veicolo in fiamme": una Fiat 500 stava bruciando a centro strada a poche centinaia di metri dal negozio di ottica "F&P" che aveva la saracinesca sfondata. Non si trattava di una vettura che aveva preso fuoco durante la marcia.

Poco prima gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne, diretto dal vice questore Giuseppe Massaro, erano intervenuti nella zona industriale per un furto nel nogozio di ottica "Ifo" (ex Off). Ignoti avevano spaccato la vetrata con una mazza e avevano rubato alcune paia di occhiali, ma l'arrivo della polizia li aveva messi in fuga. Probabilmente la stessa banda ha poi imbocato la strada statale 7 per Brindisi giungendo al negozio di via Appia. Anche qui hanno rubato alcune paia di occhiali. Oltre ad aver danneggiato la saracinesca.

Polizia e carabinieri sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Entrambi i negozi presi di mira sono dotati di sistema di videosorveglianza, ci sono telecamere anche in altre zone che potrebbero aver ripreso il tragitto della banda di malviventi. Nella mattinata di oggi sono stati eseguiti altri sopralluoghi.

Da quanto ricostruito la Fiat 500 L, è stata posizionata a centro della carreggiata in via Appia per bloccare l'arrivo delle forze dell'ordine e procedere con il furto che sarebbe stato commesso con un'altra auto utilizzata come ariete.

Articolo aggiornato alle 9.41 (ricostruzione della dinamica)

