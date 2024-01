Sfrecciano in motocross nella Riserva di Torre Guaceto: fermati due giovani

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Due giovani sanvitesi in motocross sfrecciavano nella Riserva naturale di Torre Guaceto, incuranti del divieto posto in essere in quell'area. È accaduto ieri mattina, domenica 14 gennaio, intorno alle ore 12.

In quegli attimi, gli operatori del Consorzio erano impegnati come sempre nell’attività di pattugliamento dell’area protetta, quando hanno notato la presenza dei due individui che si muovevano a velocità sostenuta a bordo delle loro moto nella laguna della torre aragonese. Tra l'altro, i motociclisti si trovavano in corrispondenza alla zona di riserva integrale, quella più delicata. Immediatamente, gli operatori del Consorzio hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, che sono giunti dalla vicina stazione di Carovigno. I militari, coordinati dal comandante Giuseppe Berardino, hanno fermato i soggetti in fragranza mentre si trovavano nella zona umida.

In seguito, entrambe le motocross sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca ed è partita la procedura del caso presso l’Autorità giudiziaria.

“A nome del Consorzio che rappresento ringrazio il comandante Berardino ed i suoi uomini – ha commentato il presidente dell'ente Rocky Malatesta -, è difficile riuscire a fermare questi individui perché si muovono a grande velocità e sprovvisti di targhe dei loro mezzi, proprio per non farsi identificare, serve tempestività e attenzione per svolgere attività che si concludano con successo ed i carabinieri hanno svolto un intervento esemplare”.