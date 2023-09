Sfuggì a un’operazione contro la Scu: dopo due mesi arrestato in Germania

SCWULPER (GERMANIA) - Svolta importante sulle indagini che conducono verso i due personaggi chiave del clan Lamendola - Cantanna, ovvero Gianluca Lamendola (34 anni), presunto boss dell'organizzazione, e suo padre Cosimo (51). Entrambi sono irreperibili da quando lo scorso 18 luglio i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno datto atto all'ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone arrestate, emessa dal gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano su richiesta del pubblico ministero Carmen Ruggiero della Dda salentina.

A quel blitz, che non aveva coinvolto solo la provincia di Brindisi ma anche altre città pugliesi, è sfuggito un terzo elemento oggi arrestato in Germania: Rosario Cantanna (49 anni) cognato di Cosimo Lamendola, zio di Gianluca, e presunto esponente dell'organizzazione.

L'arresto, scattato sulla base di un mandato europeo emesso dal gip su richiesta della Dda, è avvenuto ieri sera (21 settembre) alle 22:00 circa. A quell'ora Rosario Cantanna si trovava nel parcheggio di una pizzeria di Schwulper, piccola cittadina della Bassa Sassonia (Nord della Germania, non molto distante da Hannover). Sul posto è intervenuta l'unità Fast (Fugitive active search team) della polizia tedesca coordinata dalla omologa unitá italiana del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, sulla base degli elementi investigativi forniti dal Nor di San Vito dei Normanni al comando del capitano Vito Sacchi e del tenente Alberto Bruno.

Rosario Cantanna è gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto di armi clandestine e numerosi altri reati. Nelle prossime ore sarà avviato il procedimento di estradizione per trasferirlo in Italia.