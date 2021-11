Si allontana da struttura riabilitativa: trovato dai vigili del fuco dopo ore di ricerche

CAROVIGNO - Lo cercavano dalle 22.34 di ieri, giovedì 25 novembre. Trovato da una squadra dei vigili del fuoco. Si sono vissuti momenti di apprensione nelle ultime ore per le sorti di un 65enne ospite del Crap (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica) di Carovigno. Le ricerche sono state attivate non appena gli operatori del centro si sono accorti del suo allontanamento. Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco hanno messo in campo le squadre specializzate nella ricerca a persone, allertato anche il Nucleo cinofili e il personale Sapr specializzato nell'utilizzo dei droni.

Poco dopo la buona notizia: una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni percorrendo la strada provinciale che collega San Michele a Ostuni ha trovato lil 65enne, vagava a circa 500 mt dall'ingresso di Ostuni. L'uomo è stato riconsegnato al Crap Pegaso di Carovigno