Si allontanano dalla comunità, due minorenni rintracciati a Taranto

TARANTO - Due minorenni, di nazionalità tunisina, sono stati rintracciati nella stazione di Taranto dalla polizia ferroviaria della questura del luogo. Gli agenti, infatti, impegnati in un servizio di vigilanza hanno notato due ragazzini che cercavano di nascondersi. Avvicinati, sono stati condotti in ufficio dove i poliziotti hanno verificato, tramite banche dati, che i due erano minori si erano allontanati da un centro di accoglienza, sebbene non fosse pervenuta ancora una richiesta di rintraccio. Con l’ausilio di personale dell’ufficio stranieri della locale Questura, si è riusciti a risalire alla comunità dalla quale i due erano fuggiti, in provincia di Brindisi. I due ragazzi, dopo essere stati rifocillati, la mattina seguente sono stati riaffidati alla loro comunità.

